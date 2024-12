Linkiesta.it - La sicurezza dell’Europa inizia in Ucraina, dice Gabrielius Landsbergis

Leggi su Linkiesta.it

«Un accordo di pace trae Russia allo stato attuale equivale a un tradimentonei confronti di Kyjiv, la vera soluzione sarebbe costringere Mosca a chiedere dei negoziati perché incapace di portare avanti la guerra».è stato ministro degli Esteri della Lituania fino al 12mbre scorso e da quando èta l’invasione su vasta scala la sua è stata una delle voci più assertive in Europa sulla necessità di condannare la Russia in tutti i modi possibili. Adesso non parla più in qualità di ministro, ma prova a far sentire la sua voce su altri canali: ha creato una newsletter, sta lavorando a un libro sulla guerra in, il suo profilo X è uno dei più interessanti per capire dove sta andando la diplomazia europea. Ha sempre lo stesso approccio: inflessibile con l’imperialismo di Vladimir Putin, al fianco degli ucraini a ogni costo, per tutto il tempo necessario.