Industria del vetro, 2 aziende italiane lanciano il passaporto digitale del prodotto

Leggi su Ildenaro.it

Un gemelloche tramite un Qr Code applicato sulriporterà tutte le informazioni utili per il B2B e per il consumatore finale: il processo produttivo, la provenienza delle materie prime e la documentazione di sostenibilità. Una vera e propria carta d’identità delche risponde alle esigenze dell’Unione Europea, degli intermediari e dei consumatori. È questo il progetto nato dalla collaborazione tra EZ Lab, impresa innovativa padovana specializzata nella tecnologia blockchain che tramite la propria piattaforma Made in Block valorizza e protegge le filiere Made in Italy, e Nardo, azienda diventata leader del settore, situata nella provincia di Venezia, che progetta, produce e installa soluzioni inper il settore dell’, dell’arredamento di interni, navale e del trasporto.