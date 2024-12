I film di Natale da vedere assolutamente su Netflix

Leggi su Cinefilos.it

didasuAnche il 2023 volge al termine, portando finalmente tra noi le festività natalizie, uno dei momenti più attesi dell’anno. L’atmosfera di queste settimane, tra luci, canzoni e regali ha sempre un che di magico, oltre a rappresentare un buon momento per riflettere sull’anno appena trascorso e cogliere l’occasione per fare quelle buone azioni nei confronti del prossimo che dovrebbero in realtà essere praticate senza sosta. Ilè però anche un momento molto importante per il cinema, che offre agli spettatori di tutto il mondo numerosiditra cui poter scegliere. Come ogni anno, anchepresenta un ricco catalogo di opere dedicate a tale festività, che trae serie TV, terranno compagnia agli spettatori.Sulla celebre piattaforma streaming sono infatti numerosi idiche si possono, dai grandi classici fino a titoli più recenti, da quelli per bambini ad altri buoni per tutta la famiglia.