Giubileo Poste | oggi emissione di un francobollo celebrativo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 24 dic. (askanews) –Italiane comunica che, in occasione dell’apertura della Porta Santa, viene emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy undel2025. La tiratura è di duecenticinquantamilaotto esemplari, su foglio da ventotto esemplari. Ilè stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La vignetta riprduce una tavola acquerellata tratta dal volume Instrumenta Traslationum del 1590 realizzata da Giocomo Grimaldi dal titolo Papa Bonifacio VIII indice il primo Anno Santo nel 1300, conservata presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano.