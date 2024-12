Ilfattoquotidiano.it - Germania, la crisi economica in cima alle preoccupazioni degli elettori. Costi troppo alti, investimenti e consumi al palo: perché la locomotiva è ferma

La situazioneè inalla lista delletedeschi chiamati al voto il prossimo febbraio. In un sondaggio del 6 dicembre il 32%intervistati l’ha messa prima di immigrazione, energia e clima, guerra russo-ucraina e pure della forbice tra prezzi e salari. Risultati che danno la misura dello choc causato da un 2023 di recessione seguito finora da tre trimestri di sostanziale stagnazione e dprevisioni con cui tutti i principali istituti economici e lo stesso Ministero dell’economia hanno ridotto le stime di crescita del pil per il 2025. Nel dibattito sulla fiducia al Cancelliere Olaf Scholz (SPD), il suo vice Robert Habeck (Verdi) ha sottolineato che l’economia tedesca non cresce praticamente più dal 2018. Secondo l’Ifo Institut di Monaco èormai da cinque anni.