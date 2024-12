Quifinanza.it - Fifa costretta dal caso Diarra a riformare il calciomercato: le nuove regole provvisorie

Prime aperture dellasui trasferimenti dei giocatori dopo la sentenza, che rischia di mettere in crisi il. L’organismo di governo del calcio mondiale ha concesso delledando seguito al verdetto della Corte di giustizia dell’Ue, che, accogliendo il ricorso suldell’ex giocatore, aveva affermato come le norme sui trasferimenti siano contrarie al diritto dell’Unione europea perché “ostacolano la libera circolazione” dei calciatori professionisti.Gli effetti delL’ex centrocampista e nazionale francese, anche numero 10 del Real Madrid, aveva fatto causa allacontro il risarcimento da oltre 10 milioni al quale era stato condannato dopo la risoluzione del contratto “senza giusta causa” nel 2014 con il Lokomotiv Mosca.Il tribunale commerciale della città belga di Charleroi aveva dato ragione a, rivolgendosi alla Corte di giustizia europea in relazione alla violazione del diritto comunitario da parte del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori (Rrstp).