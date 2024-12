Metropolitanmagazine.it - È morto Shyam Benegal, un grande regista che cambiò il cinema indiano

, un rinomatonoto per aver aperto la strada a un movimentotografico new wave che affrontava questioni sociali negli anni ’70, èdopo aver sofferto di una malattia renale cronica. Aveva 90 anni. Il suo contributo alè stato riconosciuto come, montatore e sceneggiatore. Gli è stato anche attribuito un nuovo genere diè mancato lunedì al Wockhardt Hospital di Mumbai e la sua cremazione avrà luogo martedì, ha riferito l’agenzia di stampa Press Trust of India, citando la figlia Piya.“soffriva di una malattia renale cronica da diversi anni, ma la situazione era peggiorata molto. Questa è la ragione della sua morte”, ha detto Piya. IlMahesh Bhatt ha detto cheraccontava storie senza pretese. “Erano crude e reali, sulle lotte della gente comune.