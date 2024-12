Due alpinisti dispersi sul Gran Sasso ora sono bloccati anche i soccorritori

Leggi su Dayitalianews.com

ore dide apprensione per Luca Perazzani e Cristian Gualdi, 42enne elettricista e 48enne titolare di una ditta di infissi, vicini di casa con unade passione per l’alpinismo che da almeno 2 giorni risultanosulIl Soccorso alpino e speleologico dell’Abruzzo ha spiegato che le condizioni meteomolto negative e, al momento, non consentono né la ripresa delle ricerche dei duené la discesa a valle dei, che potrebbero restarein quota a circa 2.100 metri fino al miglioramento delle condizioni meteo. I dueda due giorni, precisamente da quandoscivolati nel canalone Valle dell’Inferno a quota 2.700 metri sotto la parete est del Cornode.11 gli operatori del Soccorso Alpino intervenuti per prestare soccorso e rintracciare i due, rimastidalle 12:00 del 23 dicembre in una struttura ricettiva di Campo Imperatore per via di un guasto ad una funivia che conduce a Fonte Cerreto e Campo Imperatore.