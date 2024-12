Ilrestodelcarlino.it - Dal Parkinson alla poesia con Giammarchi figlio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quando latrasforma il dolore in versi e cura l’anima. SuccedeResidenza per anziani San Vincenzo de’ Paoli di Santa Sofia dove, nel corso di una breve ma significativa cerimonia, è stata presentata la raccolta di poesie di Pier Paolo‘E’ presto per dirsi addio’ edita dallo Stabilimento Tipografico dei Comuni. Una iniziativa che ha visto l’incontro e la collaborazione dei dipendenti e del direttore Nicola Allegri, i volontari di Sophia in libris, il sindaco di Galeata Francesca Pondini nella sua veste di presidente del cda, della sindaca Ilaria Marianini, delle assessore Isabel Guidi, Chiara Bellini e della consigliera Anna Sassi.presenza di tutti gli anziani ospiti della struttura di via Unità d’Italia i due sindaci hanno ringraziato e fatto i complimenti all’autore, chi lo ha supportato e i rappresentanti del Tipografico (Chiara e Paola) che ha stampato gratuitamente l’opuscolo.