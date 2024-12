Ilnapolista.it - Conte vuole Lorenzo Pellegrini a Napoli, la carta per arrivarci è Raspadori (Gazzetta)

Il, laper)Ilcerca un centrocampista affidabile. E il nome che piace a, è quello dicapitano della Roma che è in rottura prolungata con l’ambiente romanista.Scrive ladello Sport:Occhio a, capitano della Roma e figlio di Roma. Un dieci vecchia maniera, centrocampista capace di illuminare dalla trequarti in su, ma pure di garantire equilibrio e fisicità in mediana. A pensarci bene, è proprio quello che serve oggi alper il salto di qualità in mediana. Una mezzala alla Hamsik o alla Zielinski, per intenderci. Uno che può far male da fuori area. Ma pure su calcio piazzato.a Roma sta vivendo il momento più complicato della sua carriera. L’ambiente è diventato ostile, specie perché una parte dei tifosi ritiene il capitano responsabile degli addii di Mourinho prima e De Rossi poi.