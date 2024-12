Sport.periodicodaily.com - Como vs Lecce: le probabili formazioni

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. In palio tre punti pesantissimi per la salvezza delle due squadre destinate a battagliare sino alla fine.vssi giocherà lunedì 30 dicembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Senigallia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELa sconfitta contro l’Inter ha interrotto la striscia di tre risultati utili consecutivi, tra cui la vittoria casalinga contro la Roma, dei lariani. La squadra di Fabregas è di poco fuori la zona retrocessione, ma deve sfruttare gli scontri diretti casalinghi per tirarsi fuori definitivamenteLa cura Giampaolo sembra funzionare visto che sono arrivati sette punti in cinque partite. Nonostante i due ko contro Roma e Lazio, la squadra ha dimostrato di potersi giocare la salvezza, e la trasferta in riva al lago disarà un altro esame impegnativo in tal senso.