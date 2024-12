Gqitalia.it - Chi è Liam Lawson e perché è stato scelto dalla Red Bull per sostituire Checo Perez

Quasi una settimana fa, con una svolta (attesa), la Redha confermato chePérez non sarebbe rimasto in squadra. Al suo posto ènominatoper il 2025, cosa che nessuno si aspettava.Se siete nuovi alla Formula 1 o se l'avete sempre amata ma non seguite molto il gossip da paddock, vi starete chiedendosembrano tutti un po' arrabbiati per questa notizia: pochi tifosi hanno preso bene questa scelta, basta guardare i social media per rendersene conto.Al di là della partenza di Pérez, che ha rattrii suoi fan e gli amanti di questo sport, ma che era attesa da quasi un anno, quello che pochi capiscono èla Redabbiaun pilota con esperienza quasi nulla quando aveva a disposizione Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo o addirittura Carlos Sainz, se avesse preso la decisione in tempo.