C’è chi pensa ai senza fissa dimora. Coldiretti dona alimenti di qualità

Pistoia, 24 dicembre 2024 – In occasione delle festività natalizie,Pistoia hato due quintali di Vangille, prodotta dal pastificio Chelucci per, pasta made in Piteccio di grano toscano 100%, all’associazione Raggi di Speranza alla Stazione, realtà che da anni si impegna nella preparazione e distribuzione di pasti caldi per le personedella città. Insieme alla pasta, è statoto anche olio extravergine d’oliva toscano fornito da un’azienda della reteAger Oliva-Salviamo Gli Ulivi OdV. “Sono anni che collaboriamo con Raggi di Speranza alla Stazione e continueremo. Questo i è stato un gesto concreto di solidarietà per il Natale – spiegaPistoia –, momento di condivisione e comunità, un’occasione perfetta per rafforzare i legami e portare un po’ di speranza, attraverso il sostegno ai più vulnerabili,mai dimenticare il valore della solidarietà quotidiana”.