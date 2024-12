Ilgiorno.it - “Caro Babbo Natale...” migliaia di letterine raccolte negli uffici postali della Lombardia

Mantova, 24 dicembre 2024 – Ormai ci siamo, meno di 24 ore al 25 dicembre e all’apertura dei regali sotto l’albero. Anche quest’anno tanti bambini hanno deciso di scrivere acontenenti i loro desideri e le loro speranze che sono poi state imbucate nelle cassette rosse in giro per le città edi Mantova e. Gli indirizzi sulle buste sono ogni anno ricchi di fantasia, da Via del Cielo a Via delle Stelle a Piazza delle Costellazioni, a Via Lattea, 25 fino a Via dei bambini Buoni Calotta Artica. Le lettere arrivate arappresentano uno dei momenti più belli delle festività natalizie. Tra le richieste sono sempre protagonisti i giocattoli, le costruzioni, le bambole, i giochi di società ma anche videogame, carte da gioco, libri, strumenti musicali e peluche.