Vukovic non è impeccabile, Di Paola a scartamento ridotto

5,5. Non impegnato nel primo tempo, ideciso sui tempi d’uscita nell’azione del pari ospite. Si riscatta con una gran parata in tuffo su un missile di Antonelli. Sorpreso però sul suo palo da Varela che insacca il vantaggio sardo. Non può nulla sul terzo gol Zoia 6,5. Partita di spessore. Sia in fase difensiva, dove si mette in mostra con chiusure fondamentali soprattutto all’inizio, che in fase offensiva, dove sforna il cross che porta al palo ad di Okoro. Coppola 6,5. Domina con personalità la propria area risultando decisivo anche in avanti grazie alla rete del momentaneo vantaggio. Insicuro in occasione del primo gol rossoblù Palomba 5,5. Non contiene Varela nell’azione del vantaggio sardo rovinando una partita gestita con precisione Peixoto 6. Soprattutto nel primo tempo sforna diversi cross che impensieriscono la retroguardia avversaria (24’ st Bove 6.