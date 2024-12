Pianetamilan.it - Ultras Milan, nuove restrizioni in arrivo: preoccupazione tra i tifosi

La Procura dio sta valutandomisure restrittive per glie la tifoseria organizzata del, con l’intenzione di rafforzare il controllo su determinati comportamenti. Tra le disposizioni in discussione, una riguarda il cambiamento nelle modalità di vendita dei biglietti aiclub, con regole più rigide che potrebbero influire sull’accesso degli abbonati e sugli altri. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, questi provvedimenti potrebbero avere un impatto significativo sulle dinamiche della tifoseria rossonera, creandotra i sostenitori. I, infatti, stanno esprimendo crescente ansia sui forum online, dove discutono le possibili conseguenze di questa stretta e la paura di vedere limitata la loro libertà di partecipazione alle partite. Ildovrà rispettare le misure imposte dalle autorità, ma la questione sta sollevando un acceso dibattito tra il desiderio di garantire la sicurezza e il diritto deidi vivere lo stadio in modo appassionato.