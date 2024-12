Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate serali 22 dicembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Triplo appuntamento stasera – domenica 22– con la soap turca(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 12, 13 e 14 in.Tarik confessa a Oltan che Ozan ha investito il suo denaro in un fondo in Corea e non potrà toccarli per altre 2 settimane. Oltan e Tolga però, capiscono subito che Ozan ha mentito.Nazan, dopo avere avvistato Tarik sul balcone di casa insieme a Yesim, convince Guzide a sorprenderlo in flagranza di adulterio.Oylum è sotto processo per un incidente stradale. E’ stata accusata ingiustamente, e la sua detenzione prolungata è dovuta alla posizione politica della controparte.