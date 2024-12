Tvplay.it - Tegola Serie A, arriva l’ennesimo infortunio: un altro titolarissimo va ko

LaA continua a fare i conti con i tanti infortuni che stannondo in questa stagione: ètostop muscolare. LaA deve fare i conti con un nuovo: è andato ko une la situazione adesso preoccupa non poco il suo tecnico che fa molto affidamento su di lui. Ecco cosa filtra e qual è il rischio in vista dei prossimi match che il club dovrà affrontare stando al calendario.A,: undifensore va ko (LaPresse) – Tvplay.itInA, così come nei maggiori campionati europei, stannondo in questi mesi numerosi infortuni. Per alcuni club italiani più di altri (come nel caso della Juventus) gli stop si stanno susseguendo e stanno mettendo i bastoni tra le ruote agli allenatori che in questo modo vanno in affanno visti i tanti impegni ravvicinati.