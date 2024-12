Zon.it - Statale Amalfitana, chiuso un tratto per il cedimento di un muro

Secondo quanto riportato dall’ANAS, lungo la strada163 “” è provvisoriamente– in entrambe le direzioni – unin corrispondenza del km 46,450, a causa deldi unattiguo alla tratta stradale, a seguito del quale il relativo pietrame ha invaso parte del piano viabile.I percorsi alternativi sono indicati in loco.Allo stato attuale sono in corso le necessarie verifiche, anche da parte di Enti Terzi.Sul posto sono intervenute le squadre Anas, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.Segui ZON.IT su Google News.