Serie A – Il Monza esonera Alessandro Nesta | fatale la sconfitta con la Juventus

Ilha ufficialmente comunicato l’esonero didalla carica di allenatore della Prima Squadra. Il club brianzolo ha ringraziato il tecnico per il suo lavoro svolto finora e gli ha augurato il meglio per il futuro. Questo il contenuto del breve ma significativo comunicato che ha sancito la fine dell’esperienza disulla panchina del. La decisione arriva dopo l’ultimasubita in campionato contro la, partita che si è svolta allo U-Power Stadium. Attualmente, iloccupa l’ultima posizione in classifica, con soli 10 punti ottenuti in 17 partite diA. L’ultima vittoria risale al 21 ottobre, quando i brianzoli superarono il Verona. Un avvio di stagione deludente, che ha portato il club a prendere la difficile decisione di separarsi dall’ex difensore del Milan e della Nazionale.