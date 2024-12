Oasport.it - Sci alpino, Alex Vinatzer sogna un grande slalom sulla Gran Risa, torna Noel, curiosità per Saccardi

Il fine settimana pre-natalizio della Coppa del Mondo di scimaschile si chiude con lomaschile. Se il gigante è appuntamento fisso su questa mitica pista, loè decisamente più inedito: basti pensare che quello odierno sarà appena la settima edizione dellospeciale su questo tracciato.Edizioni passate che hanno visto in un’occasione l’Italia salire sul podio, grazie a Giuliano Razzoli che nel 2011 arrivò in seconda posizione dietro a Marcel Hirscher e davanti a Felix Neureuther. L’ultimole al dicembre 2020, quando vinse Ramon Zenhausern davanti a Manuel Feller e Marco Schwarz. Fu anche la gara che videandare più vicino alla vittoria in Coppa del Mondo, una vittoria che non è ancora arrivata.In quel casodisputò una meravigliosa prima manche, chiusa in prima posizione con 27 centesimi di vantaggio su Daniel Yule che era secondo.