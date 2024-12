Anteprima24.it - Salerno, incendio nell’impianto di compostaggio: macchinari non raggiunti dalle fiamme, indagini in corso

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn, divampatodidi, poco prima delle due della notte appena trascorsa, dove la societàPulita tratta i rifiuti organici. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del Fuoco di, Mercato San Severino, Eboli, Giffoni, due autobotti e un carro aria per le bombole di ricambio. I Vigili del fuoco. Idell’impianto non sono statiin quanto si trovano in un’altra area non interessata dall’. La struttura è dotata di vigilanza e non sembra che possa essere undoloso ma le forze dell’ordine stanno lavorando per tutti gli accertamenti del caso. L’ha interessato il capannone che ospita la fase della seconda maturazione dell’impianto didi