Percy Jackson – Stagione 2 | quattro nuove star tra cui gli alleati di Luke

Leggi su Cinefilos.it

2:, tra cui glidie gli Olimpi ha aggiunto diversi nuovi volti alla sua attesissima seconda. Basata sui romanzi fantasy bestseller di Rick Riordan, la serie Disney+ segue il semidio dodicenne protagonista, interpretato da Walker Scobell, mentre naviga nel mondo moderno della mitologia greca e scopre il suo destino di figlio di Poseidone. La secondadidovrebbe adattare Il mare dei mostri di Riordan, dovesi imbarca in una pericolosa ricerca insieme ad Annabeth (Leah Jeffries) per recuperare il Vello d’Oro, incontrando nuovi formidabili nemici e amici lungo il cammino.Secondo The Hollywood Reporter,si sono aggiunte al cast della secondadi