Per tre anni ha indotto un minorenne a prostituirsi arrestato

Tempo di lettura: < 1 minutoPer tre, dal 2017 al 2020, hauna prostituisi in cambio di denaro. Per questo, a Capaccio Paestum (Salerno), per un uomo di 74sono stati disposti gli arresti domiciliari.Quando il ragazzo è diventato maggiorenne e si è rifiutato di continuare, l’anziano ha preteso la restituzione delle somme che gli aveva dato negli. Per l’uomo, oltre all’accusa di prostituzione minorile è scattata anche quella di tentata estorsione. L’ordinanza, su richiesta della Procura di Salerno, è stata eseguita dai carabinieri della locale stazione.L'articolo Per trehaunproviene da Anteprima24.it.