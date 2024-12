Terzotemponapoli.com - Non solo il Napoli di Conte: parola ad Arturo Di Napoli

L’ex giocatore (anche) delDiè intervenuto a TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Maracanà’. De Ketelaere è il grande rammarico del Milan o c’è la magia di Gasperini?“La verità è nel mezzo. Maldini ci ha visto bene, ed è chiaro che anche Gasperini sta facendo grandi cose con lui e non. Quando sei al Milan i riscontri devono essere immediati, ma ha dimostrato di essere uno di qualità. Ha avuto difficoltà ad ambientarsi ma poi le qualità escono fuori, quindi Maldini ci ha visto bene. Anche se è vero che a Bergamo non hai le pressioni di Milano”.Al Ferraris contro il Genoa è stato il.di Meret, Meret decisivo a Genova. E che ne pensa dei partenopei?“Credo ci sia ancora un margine di miglioramento per questo