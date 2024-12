Nerdpool.it - NerdPool incontra Zoe Thorogood

In Tutta sola al centro della Terra, Zoeha realizzato una storia autobiografica molto originale e dallo stile grafico unico, raccontando la depressione che l’ha accompagnata dall’adolescenza. Ospite alla scorsa Lucca Comics & Games per Bao Publishing, abbiamo avuto l’occasione dirla e di parlare della sua opera. Vi lasciamo quindi all’intervista, buona lettura!Ciao Zoe, benvenuta sue grazie per questa intervista. Nel tuo fumetto Tutta sola al centro della Terra ripercorri un periodo difficile della tua vita. Cosa ti ha spinto a scriverlo? Inizialmente non pensavo di pubblicarlo e non ho iniziato a scriverlo sapendo che un giorno sarebbe diventato un fumetto. Durante la pandemia, quando eravamo in lockdown, ero in una relazione a distanza con un ragazzo che improvvisamente mi ha lasciato.