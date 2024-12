Sport.quotidiano.net - Monza, esonerato Nesta: Galliani sceglie Bocchetti per la panchina biancorossa

, 23 dicembre 2024 – IlhaAlessandroe scelto, al suo posto, Salvatore, ex Hellas Verona. "ACcomunica che Salvatoreè il nuovo allenatore della Prima Squadra, con un contratto fino al 30 giugno 2027", la nota della società brianzola. Adriano, amministratore delegato, ha scelto di esonerare Alessandrodopo l'ultimo ko con la Juventus, arrivato dopo quattro pareggi consecutivi. Il, in campionato, ha vinto solo una delle diciassette partite giocate e, complice la vittoria del Venezia sul Cagliari, è ora ultimo in solitaria, a -5 dalla salvezza. Fin qui il tecnico ex Reggiana, che da calciatore ha giocato con Lazio e Milan, oltre che in Nazionale, era stato difeso da, visti anche gli infortuni e un mercato poco incisivo.