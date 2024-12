Thesocialpost.it - Monza, attraversa i binari e viene travolta dal treno: il dramma a 42 anni

Tragedia in Brianza: una donna di 42ha perso la vita dopo essere stata investita da un, nei pressi del passaggio a livello di via Messa.L’incidente è avvenuto poco prima delle 8.30 di lunedì 23 dicembre. I soccorsi sono stati prontamente attivati, con ambulanze e un’auto medica arrivate sul luogo in codice rosso. Leggi anche: Incidente nel Varesotto, camion si ribalta e perde carburante sull’asfaltoSono intervenuti anche gli agenti della polizia ferroviaria, le pattuglie della questura die i vigili del fuoco per supportare le operazioni di soccorso.Le condizioni della donna sono apparse subito critiche, e per questo è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Gerardo. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, le ferite riportate erano troppo gravi.