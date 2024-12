Ilnapolista.it - Manfredi: «Lo stadio Maradona di proprietà del Napoli? È possibile, ma servono più di 150 milioni»

Leggi su Ilnapolista.it

Il sindaco diGaetanoè intervenuto a Radio Crc per parlare della situazione legata alloe il club.: «Ildidel? È, mapiù di 150»«Io credo che il nostro obiettivo sia quello di riqualificare lo. È un patrimonio immateriale della città. Io e De Laurentiis ci parliamo. Vediamo l’impegno del governo se farà un intervento straordinario per facilitare l’opera dal punto di vista finanziario. La valutazione la dobbiamo fare tutti insieme. La società è un elemento fondamentale sulla scelta degli interventi da fare. Ilgioca allo. Noi dobbiamo partire dagli stadi che abbiamo, poi se ci rendiamo conto che le cose non sono realizzabili possiamo valutare altre opportunità.