Tvplay.it - Lo vuole il Real Madrid, ora l’Inter trema davvero

Leggi su Tvplay.it

Ilun pezzo pregiato dele adesso Simone Inzaghi. Rischia di essere una cessionemolto pesante per i nerazzurriIl prossimo anno, anche per motivi economici,potrebbe essere costretta a rinunciare ad uno dei suoi big. Ildi Ancelotti sembra aver individuato in lui il nome ideale per ricostruire un reparto ormai logoro.Loil, ora(TvPlay – ANSA)anche quest’anno ha la rosa più forte del campionato. Il lavoro di Beppe Marotta è stato straordinario, considerando i limiti di budget imposti da Oaktree e la necessità di inserire giocatori funzionali al progetto di Simone Inzaghi. Il centrocampo nerazzurro è di certo il punto di forza, perché ai soliti Mkhitaryan, Barella, Frattesi, Calhanoglu, si è aggiunto anche Zielinski.