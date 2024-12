Pronosticipremium.com - Lina Souloukou in Premier: l’ex Roma è il nuovo CEO del Nottingham Forest

che si gode la cura Ranieri e prepara la difficile trasferta di San Siro contro il Milan, ma nel frattempo arriva, come un fulmine a ciel sereno, una notizia che riguarda un volto non particolarmente “amato” dalle parti della capitale.è ilCEO del, e ad annunciarlo è stata la stessa società inglese con un comunicato ufficiale sui propri canali. Ricoprirà di fatto lo stesso identico ruolo che aveva in giallorosso, con la manager greca che, dopo l’allontanamento dei Friedkin, riparte dallaLeague.Queste le spiegazioni date dal club di proprietà di Evangelos Marinakis, connazionale della, circa tale scelta: “Supervisionerà lo sviluppo strategico del, guidando la visione a lungo termine del club per il successo inLeague e nelle competizioni europee.