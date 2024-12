Ilgiorno.it - Librai Feltrinelli sul piede di guerra: stato di agitazione dopo 10 anni di calma

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Per diecile acque sono state tranquille, fino a una protesta scoppiata a metà dicembre che coinvolge i dipendenti del colosso, la catena di librerie in questi giorni prese d’assalto per i regali di Natale. Le trattative per il rinnovo del contratto integrativo,sei mesi, sono arrivate a un punto morto. E i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, con il coordinamento nazionale dei delegati diSpa e di Finlibri Srl, hanno proclamato lod’che riguarda oltre 1.200 dipendenti in Italia della società fondata nel 1949 a Milano. La decisione, spiegano i sindacati, è arrivata “il no dell’azienda all’eliminazione del “salario di ingresso”, misura discriminatoria che penalizza i neoassunti, e a fronte di proposte contrattuali ritenute insufficienti”.