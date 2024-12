Lanazione.it - Lebowski avanti tutta. Luco, magia di Caprio

Girone A Forte dei Marmi-Cubino 5-1 (sabato). Il gol iniziale di Paggetti illude. I fiorentini alla fine rimediano una ’manita’ con Rodriguez e Maggi due volte a segno, più un gol di Sodini. Larcianese-Firenze Ovest 2-0. L’Ovest incassa un’altra sconfitta per i gol di Sarti e Tersigni. La classifica incomincia a preoccupare. Girone B C.S.-Saline 2-1. Per ilinizia bene il girone di ritorno che vince con Ciancaleoni e Calbi. Il gol ospite è di Fabbri. Cerbaia-Atl. Piombino 0-0. La difesa ermetica dei livornesi sbarra la strada alla squadra di Sacconi che resta nei play off. Ginestra F.na-Massa Valpiana 0-1. Alla rete Campisi, la Ginestra di Rizzo nonostante una buona gara non è riuscita a pareggiare. Girone C Fiesole-Chiantigiana 1-0. Lo splendido gol di Gigli (77’) stende una buona Chiantigiana e porta il Fiesole al secondo posto.