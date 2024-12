Liberoquotidiano.it - Italiani popolo di collezionisti, nel 2023 spesa più alta che per le vacanze e in crescita

Roma, 14 ott. (Adnkronos/Labitalia) -di. Nel, infatti, hanno speso più per il collezionismo che per le, prevedono di aumentare ladel 37% nei prossimi 3-5 anni e più di uno su tre ha iniziato una collezione per poterla lasciare ai posteri. Il collezionismo, del resto, è un settore che nell'ultimo secolo ha subito cambiamenti radicali, che hanno portato alla nascita sia di nuovi modi di collezionare sia di nuove categorie da tenere d'occhio. Per approfondire il fenomeno, Catawiki, marketplace online leader per gli oggetti speciali, e Hypebeast, piattaforma leader per la moda e la cultura contemporanea, hanno collaborato per la realizzazione di un'esaustiva ricerca dal titolo '21st Century Collecting' al fine di identificare i comportamenti attuali e di anticipare le tendenze che definiranno il futuro del collezionismo.