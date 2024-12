Inter altro che puntare sui giovani | un talento saluta Marotta shock

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 23 Dicembre 2024 10:01 di Giancarlo SpinazzolaL’uncresciuto in nerazzurro:chesuiL’stasera proverà a restare in scia di Atalanta e Napoli in un turno prenatalizio che non ha regalato sorprese, almeno per quanto riguarda le formazioni d’alta classifica. All’appello mancano i nerazzurri che dovranno vedersela contro il Como di Cesc Fabregas. La roboante vittoria contro la Lazio è ancora sotto gli occhi di tutti: una prova di forza mostruosa che conferma solo come i nerazzurri siano la squadra più forte del campionato.Da Campioni d’Italia in carica, d’nde, vorranno solo confermarsi lasciando cucito sul petto il tricolore. Se Thuram e compagni sul campo sono decisi a confermare quanto di buono mostrato nelle ultime settimane, la dirigenza continua a lavorare sul mercato, sia in entrata che in uscita.