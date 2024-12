Sport.quotidiano.net - Il tecnico elogia Panni: "L’ho visto bene e ha ripagato la fiducia che gli ho dato». Caja: "Una vittoria importante»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Se l’esistenza di Babbo Natale può lasciare dubbi sulla sua attendibilità, quella di coachalla sua seconda guida della Fortitudo no: l’imprinting difensivo e il cambio di passo collettivo sono infatti i due indizi che fanno una prova. E fermo restando i margini di crescita il percorso è tracciato. "È unamolto– dice il– perché nel nostro percorso di crescita, coniugare miglioramento e risultato ci fa piacere e non è mai scontato. Mi fa piacere per i ragazzi che si impegnano tanto in settimana, a costo di non arrivare brillanti in partita. Credo sia sotto gli occhi di tutti: la testa e l’impegno ci sono, ma le gambe no: questo avvalora ancora di più la". Ila fine terzo quarto, il carico di falli sbilanciato rispetto agli avversari: la Effe ha sofferto il metro della terna.