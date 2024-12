Lanazione.it - Il Foiano non esce dalla crisi. Baroni sbaglia, lo Scandicci no

: Lombardini, Simi (38’ st Nannoni), Bennati, Di Gregorio, Tenti (38’ st Papa), Hoxhaj,, Mostacci (18’ st Ferretti), Doka, Verdelli, Costantini (19’ st Corsi). All. Argilli: Fedele, Frascadore, Dodaro, Poli, Menini, Sabatini, Caggianese (41’ st Saccardi), Gasparini, Del Pela, Sinisgallo, Grillo (20’ pt Corsi, 41’ st la Rosa). All. Taccola Arbitro: Corti di Prato (Lazzareschi-Cerino)Rete: 11’ st Del Pela Note: spettatori 200 circa; angoli 2 a 5; recupero 3’ + 5’– Prosegue il momento negativo delche cade in casa anche contro lo. Agli amaranto non basta una prestazione combattiva per strappare il risultato positivo. Argilli deve rinunciare all’infortunato Cacioppini e a Cruciani, assente giustificato per la nascita del secondogenito avvenuta nella notte tra sabato e domenica.