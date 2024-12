Davidemaggio.it - Festività Rai 2024/2025 tra tanta Disney e intrattenimento

Film, show e speciali definiscono l’offerta Rai per ledi Natale. Dalla Cena di Natale di questa sera allo speciale di Affari Tuoi del 6 gennaio, lala fa da padrona con prime visioni e grandi classici, in onda non soltanto su Rai 1.Ladomina i palinsesti festiviI cartoon e i live action di casaaccompagnano gran parte del palinsesto festivo della Rai. Tre le prime visioni, tutte in prima serata: questa sera Rai 2 programma Mulan; domani (martedì 24 dicembre) su Rai 3 c’è Luca, film d’animazione del 2021 e primo del genere ambientato interamente Italia; su Rai 1 mercoledì 1° gennaio arriva invece Togo – Una grande amicizia (l’avventura fra i ghiacci di un husky e del suo padrone).L’offertasi arricchisce inoltre di classici per Rai 1 come Aladdin con Will Smith (venerdì 27 dicembre) e Cenerentola con Cate Blanchett (venerdì 3 gennaio).