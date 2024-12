Quotidiano.net - Feste da vivere tra grandi eventi, storie e canzoni

Il Diario di Dacia Maraini “Diario degli anni difficili. Con le donne ieri, oggi e domani” è l’ultimo libro con cui Dacia Maraini continua la sua attività di sensibilizzazione sui temi della violenza sulle donne. Per contrastarla, la scrittrice che ha creato personaggi letterari femminili indimenticabili, è convinta che occorra agire sulla cultura, sulle abitudini identitarie, sulle disparità di genere, sulla misoginia linguistica. Un regalo per non smettere di riflettere. Escher ad Asti A Palazzo Mazzetti di Asti, fino all’11 maggio 2025, le geniali opere di Escher. Una grande mostra dedicata all’artista delle geometrie e dei mondi impossibili, uno degli artisti del XX secolo tra i più amati dal grande pubblico in tutto il mondo. Un’esposizione di oltre 100 opere, corredata da approfondimenti didattici, video e sale immersive.