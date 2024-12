Sport.quotidiano.net - Fei World Cup. Darragh Kenny. Un irlandese fa il re a Londra

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’(Eddy Blue) ha vinto ieri la tappa didella FeiCup prevalendo sul cronometro nel barrage a due con la superstar britannica Ben Maher (Point Break). Terzo posto per l’altro britannico Robert Withaker su Vermento. Due gli azzurri in campo, Turturiello (Palina Keeps ZL), che venerdì si era piazzato 3° nella prova di 1,55 m a tempo vinta dall’elvetico campione europeo Guerdat (Looping Luna), si è ritirato durante il percorso base, De Luca (foto) (Cappuccino 194) è incappato in un errore al ’base’ che gli ha comunque consentito di piazzarsi 8° in gara e rimediare 9 punti per la classifica generale, salendo al 28° posto a 18 punti. Primo dei nostri in graduatoria è sempre Bucci, (23° con 20 punti), assente però qui a. Grazie al 3° posto in gara guida la generale Robert Withaker (60 p.