Ilfattoquotidiano.it - È morta Alfa Anderson, era la voce del brano “Le Freak” del gruppo musicale degli Chic

Mondo della musica in lutto. È scomparsa la cantante statunitenseprincipale del“Le” del, inserito nella Grammy Hall of Fame. L’artista èall’età di 78 anni. “Grazie di tutto”, ha scritto Nile Rodgers, co-fondatore della disco bandAnni 70 insieme a Bernard Edwards, in un tributo su Instagram. “RipOrganization. Per sempre amata”, ha aggiunto Rodgers nel video postato sulle note di “At Last I Am Free” del(in cuiha prestato la sua), con immagini dei due colleghi musicali.Come vocalist del, la cantante soul, funk e dance ha contribuito a classici come “Good Times”, “Everybody Dance” e “I Want Your Love”. Questi brani sono stati successivamente rilanciati da artisti del calibro di The Sugarhill Gang, Will Smith, Grandmaster Flash, Michael Jackson, Kylie Minogue, LL Cool J.