Ilgiorno.it - Dhl Express, impiegati in sciopero: “Smart working tagliato del 10%”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 23 dicembre 2024 – Glidietro le quinte della logistica hanno scioperato per il diritto allo, che l’azienda ha ridotto dal 50 al 40% delle ore di lavoro con «decisione unilaterale». Una protesta, che riguarda i dipendenti di Dhl, al centro di una mobilitazione proclamata da Cgil, Cisl e Uil. «Loè uno strumento essenziale per garantire un equilibrio tra vita e lavoro – spiega la Filt Cgil in una nota – migliorare le performance aziendali e ridurre l’impatto ambientale. Tuttavia, Dhlsembra intenzionata a depotenziare questa modalità lavorativa, aumentando il traffico e l’inquinamento e contraddicendo le sue stesse dichiarazioni eco-green. Questa scelta rappresenta un passo indietro nei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, oltre a un evidente mancato rispetto delle relazioni industriali».