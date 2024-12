Spazionapoli.it - Dall’Inghilterra, colpo da sogno dalla Premier: duello fra Napoli e Barcellona

Leggi su Spazionapoli.it

Mercatoultimissime- Voce a sorpresa: ilsarebbe in corsa per l’acquisto di un big insieme al.Si prevede un mercato di gennaio più movimentato del solito in casa. Gli azzurri vorranno infatti aggiungere ulteriori ritocchi alla rosa di Antonio Conte, favoriti magaricessione di qualche seconda linea che non sta trovando molto spazio. La priorità principale sarà senza dubbio l’acquisto di un difensore centrale dato l’infortunio recente di Alessandro Buongiorno ma, qualora dovesse arrivare qualche cessione in più, potrebbe esserci anche qualchea sorpresa.Giovanni Manna ha infatti già dimostrato un’eccellente capacità di cogliere le occasioni dal mercato provenenienti dal mercato internazionale e un’ottima abilità nel trattare anche con i club diLeague.