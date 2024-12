Cdp, con il primo bond digitale opportunità per investitori e imprese

Leggi su Ildenaro.it

Creare un mercato dei capitali “maggiormente integrato, trasparente e accessibile”, garantendo “emissioni di obbligazioni più sicure, veloci e meno costose” grazie alle nuove tecnologie e a una rete tra le autorità competenti: va in questa direzione la recente sperimentazione da parte di Cdp del, uno strumento che apre “nuove grandissime” per i soggetti che operano su questi mercati, incluse anche le piccole e medie. A sottolinearlo è Alberto Tavani, direttore Innovazione, Trasformazione e Operations di Cdp, che parlando con l’ANSA traccia il bilancio di questa sperimentazione conclusa con successo. L’iniziativa condotta da Cdp ha permesso di emettere e sottoscrivere lo scorso luglio – in poche ore anziché in giorni e quasi azzerando gli intermediari finanziari – la prima obbligazionein Italia, del valore di 25 milioni di euro (interamente sottoscritta da Intesa Sanpaolo in qualità di unico investitore istituzionale), basata su tecnologia a registri distribuiti, di cui fa parte la blockchain, nell’ambito della sperimentazione promossa dalla Banca centrale europea sulle nuove tecnologie per i pagamenti in moneta di Banca centrale.