Calciomercato Napoli Manna scatenato | pronto il triplo colpo

Ultimissime calcio, pronta una mini-rivoluzione a gennaio: tre addii daranno il via libera per l’arrivo di tre nuovi calciatori.Ilsi avvicina a grandi passi aldi gennaio. Il club azzurro ha avuto un inizio di stagione molto positivo, che lo vede in piena lotta per la conquista dello Scudetto. L’unico neo può essere uno sfruttamento non totale della rosa a disposizione, che vede una serie di giocatori fin qui ai margini. Questo porta a ritnere che la rosa a disposizione di Conte possa sicuramente ricevere miglioramenti nella sessione invernale di mercato.Fa il punto al riguardo l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, che mette in cima come acquisto, chiaramente, quello del difensore centrale. L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha infatti evidenziato l’urgenza di trovare alla svelta un’alternativa in grado di non far rimpiangere i titolari del reparto arretrato.