Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, ecco perché Conte vuole Fagioli della Juve: l’annuncio in diretta

Leggi su Spazionapoli.it

ultimissime – Svelato il motivoAntonionella sua squadra Nicolò.Dopo aver battuto l’Udinese, ilha vinto un’altra gara in campionato. Ieri sera, infatti, gli azzurri hanno sconfitto il Genoa con il risultato di 1-2.Archiviato il match contro i liguri, la squadra di Antonioè attesa dalla gara di domenica dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Venezia. Tuttavia, in attesagara contro la squadra di Eusebio Di Francesco, in casabisogna registrare un improtante aggiornamento sul possibile approdo di Nicolòin azzurro., AntonioNicolòper avere un giocatore alla Zielinski: i dettagliCome riportato da Sky Sport Italia’, infatti, il tecnico pugliese vorrebbe il centrocampista per avere nella propria rosa un giocatore alla Zielinski, ovvero un calciatore che possa far viaggiare il pallone con più velocità.