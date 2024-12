Sport.quotidiano.net - Bundesliga, il Bayern torna alla vittoria: contro il Lipsia finisce 5-1

Roma, 23 dicembre 2024 – La sconfittail Mainz è stata soltanto un incidente di percorso: ilMonaco di Kompany, infatti, nel big matchilvince con un rotondo 5-1 e alza nuovamente la voce. Con questo successo, firmato Musiala, Laimer, Kimmich, Sané e Davies, i bavaresi mantengono i quattro punti di distacco con il Bayer Leverkusen. Anche Xabi Alonso e i suoi segnano ben 5 reti in questo turno di: a farne le spese è il Friburgo, che non perdeva da tre giornate. L’Eintracht Francoforte, invece, subisce la seconda sconfitta consecutiva, questa volta ad opera del Mainz che si conferma ammazzagrandi: dopo il successo internoil, infatti, Henriksen e i suoi espugnano il Deutsche Bank Park con il risultato di 3-1. Dopo tre pareggianche il Borussia Dortmund, che supera il Wolfsburg in trasferta e sale in sesta posizione, al pari del Werder Brema e del Mainz.