Golssip.it - Bianca Guaccero: “Felicissima di tornare a Sanremo. Giovanni? Mi sono lasciata andare”

Intervistata dal Corriere della Sera, la vincitrice di Ballando con le stelleha parlato del suo trionfo, dell'amore e anche del suo futuro: Sabato 21 dicembre 2024 è una data storica per lei. Ha vinto «Ballando con le stelle» e ha trovato l’amore «È vero, è una data che mi devo tatuare addosso». Ma un talento così perché era nascosto? «Io ho fatto molte cose in questi anni: tv, teatro, musica, ballo, ma la differenza è che in questi tre mesi ho messo in campo tutte le mie passioni insieme, grazie a Milly che ha creduto in me. “Ballando” è un programma di punta». L’amore quanto ha contato in questa vittoria? «Molto. L’unione sentimentale tra me eha dato uno spessore in più al lavoro. Ma non è stato facile gestire i due piani. Se non ci trovavamo d’accordo su un aspetto del ballo, stavamo arrabbiati magari una giornata intera».