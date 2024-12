Bergamonews.it - Atalanta, è un Natale da sogno. Ora gran finale a Roma per chiudere l’anno al meglio

Bergamo. L’regala undaai tifosi nerazzurri conservando il primato solitario in classifica. L’undicesima vittoria consecutiva suggella un record da paura, anche se per superare l’Empoli c’è voluta una prestazione davvero tosta. L’undici di D’Aversa si è dimostrato un avversario temibile, capace di limitare le manovre atalantine e di ripartire con interessanti contropiedi.E’ così che i nostri si sono trovati sotto ed hanno dovuto recuperare il vantaggio empolese. E per la verità non è stato per nulla facile, perché complici da un lato un po’ di imprecisione e dall’altro la difesa avversaria, il gol non voleva arrivare.Dopo che per ben due volte la palla è finita sui legni avversari, è stato il solito De Ketelaere a pareggiare con uncolpo di testa.E neldel primo tempo un Lookman meno preciso del solito ha sfruttato un bell’assist di Zaniolo (subentrato a Retegui per un infortunio) per il vantaggio atalantino.