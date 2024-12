Liberoquotidiano.it - Annalisa Ciaccio Rivoluziona il Metodo di Studio Universitario e il Mondo del Fitness

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nel panorama in continua evoluzione delloe del benessere fisico e mentale,si distingue come un'imprenditrice visionaria, trasformando la vita di studenti universitari e giovani professionisti molto impegnati. Con un approccio innovativo aldie all'allenamento,continua a catturare un pubblico sempre più vasto, come dimostrato dai suoi oltre quarantamila follower su Instagram. Un Approccio Innovativo alloha fondato Powerful Students, una società dedicata al supporto degli studenti attraverso undistrutturato che aiuta gli studenti non solo a superare gli esami ma soprattutto a credere in sé stessi e non scoraggiarsi nonostante le tante sfide che incontrano sul loro percorso. Il suo servizio offre consulenze individuali e videocorsi integrati da sessioni live con coach, psicologi e giovani professionisti.